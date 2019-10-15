Новый поезд между Москвой, Петербургом и Петрозаводском запустят с декабря

С 2 декабря между Москвой, Санкт-Петербургом, Сортавалой и Петрозаводском начнет курсировать новый ежедневный поезд №159/160. Он станет дополнением к фирменному поезду «Карелия» Москва – Петрозаводск, сообщили в Федеральной пассажирской компании.

Отправляясь с вокзала Петрозаводска в 14:10, поезд будет прибывать на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. В обратном направлении он будет уходить в 16:00 с прибытием в Петрозаводск на следующие сутки в 12:10. В пути предусмотрены остановки в Твери, Чудово, Санкт-Петербурге (Ладожский вокзал), Белоострове, Зеленогорске, Выборге, Хийтоле, Элисенвааре, Яккима, Сортавале, Хелюля, Маткаселькя, Янисъярви, Суоярви, Новых Песках, Эссойле и Чалне. Приехав в город Сортавала в 06:34 утра, пассажиры смогут пересесть на популярный туристический ретро-поезд «Рускеальский экспресс».

В ОАО «РЖД» полагают, что новый маршрут позволит развивать туристический потенциал Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что на 2 ноября до горного парка «Рукеала» из Петербурга назначен дополнительный поезд «Ласточка».