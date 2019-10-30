Воронежского коммунальщика обвиняют в незаконном заработке 80 млн рублей

Сотрудники СКР по Воронежской области завершили расследование уголовного дела в отношении директора МКУП «Богучаркоммунсервис», депутата народного совета Богучара (Воронежская область) Владимира Зеленкова. Он обвиняется в предпринимательской деятельности без лицензии, которая принесла особо крупный доход (п.«б» ч.2 ст.171 УК РФ, максимальное наказание – лишение свободы на пять лет). Как пояснили в СКР, уголовное дело было возбуждено на основании материалов полиции.

По версии следствия, директор муниципального предприятия с 1 января 2016 года по 20 марта 2019-го, зная, что эксплуатация производственных объектов III класса опасности является лицензируемым видом деятельности, без получения соответствующего разрешения управлял 12 газовыми котельными в Богучаре и Богучарском районе. В этот период на расчетные счета «Богучаркоммунсервиса» поступали средства от жильцов отапливаемых домов, предприятий и организаций. В результате МКУП, работая без лицензии, успело получить свыше 80 млн руб. дохода. За это и предстоит ответить в суде Владимиру Зеленкову. Как отметили в СКР, на предварительном следствии обвиняемый вину признал в полном объеме. Сам господин Зеленков предпочел не комментировать «Ъ-Черноземье» предъявленное обвинение.

О том, как силовики следят за выполнением нацпроектов в Воронежской области, в материале “Ъ-Черноземье” «Деньги выводят на “Чистую воду”».

Владимир Зоркий