Минфин Татарстана считает «достаточными» компенсации перевозчикам Казани за проезд льготников

Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин в ходе своего выступления в Госсовете заявил, что средства, выделяемые из республиканского бюджета на компенсацию проезда льготников, «достаточно весомые». По словам господина Гайзатуллина, это сумма составляет 1,1 млрд руб., из которых казанские предприятия получают свыше 900 млн руб. «Нельзя за счет увеличения компенсаций закрыть убытки», — подчеркнул министр.

Напомним, что представители ассоциации перевозчиков требуют у властей республики полностью компенсировать проезд льготников в автобусах. Например, в Казани из 27 руб. бюджет компенсирует только 18 руб. По расчетам перевозчиков, в год на это понадобиться около 900 млн руб. Они обратились в Комитет по транспорту Исполкома Казани, требуя пересмотреть стоимость проезда городскими автобусами и условия компенсации. Приемлемым для них тарифом они считают 31 руб. за поездку при условии оплаты банковской картой или 40 руб. – наличными.

В ассоциации автотранспортных предприятий Казани «Ъ-Казань» сообщили, что готовы встретиться с министром, рассказав ему «о проблемах, чтобы вместе найти выход из сложившейся ситуации». Дата встречи с министром не назначена, уточнили в ассоциации.

Александр Шакиров, “Ъ-Казань”