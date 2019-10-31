Онлайн проникает в образование

Российский рынок онлайн-образования год от года показывает положительную динамику. Наибольший интерес россияне проявляют к бизнесу, программированию, финансам и педагогике. По оценкам аналитиков, объем рынка онлайн-образования в России уже к 2021 году может вырасти до 53,3 млрд руб. Подобный толчок может дать в частности интерес к отрасли со стороны властных структур, которые уже вышли на рынок онлайн-образования и собираются создавать единую онлайн-платформу, на которой будут собраны все доступные государственные и частные образовательные сервисы.

Россиян интересует бизнес

По данным компании «Infoline-Аналитика», емкость российского онлайн-рынка высшего и профессионального образования (без учета языкового обучения, дошкольного, школьного и среднего образования) в 2018 году превысила 18 млрд руб. Причем на долю дополнительного профессионального образования приходится около 72%. В компании отмечают, что наиболее динамичный рост демонстрирует сегмент любительских курсов по онлайн-маркетингу, тренингам и личностному росту.

Эксперты производителя онлайн-касс компании АТОЛ провели исследования порядка 70% российского рынка e-commerce и установили, что направление онлайн-курсов по повышению профессиональной квалификации в общем объеме трат россиян составило 78%. Чаще всего россияне в 2018 году выбирали бизнес-образование, траты на которое составили 38% от общего объема, и программирование (14% от общего объема). Популярными направлениями также стали финансы (4%), медицина (3,8%), управление (2,6%) и иностранные языки (1,9%). Менее популярными были онлайн-курсы по бухгалтерии, педагогике, маркетингу, проектированию и веб-дизайну.

Согласно результатам исследования, сегмент курсов по развитию непрофессиональных навыков в общем объеме онлайн-курсов вырос в прошлом году с 19% до 27%. Самыми популярными направлениями стали курсы живописи (6% от общего оборота онлайн-курсов), бьюти-вебинары (4%) и курсы личностного роста (2%). При этом курсы по маркетингу в среднем стоят значительно дороже курсов по программированию — 32,7 тыс. руб. и 9,9 тыс. руб. соответственно, хотя обучение последним открывает доступ к вакансиям с существенно более высокими зарплатами.

Абсолютным лидером по стоимости образовательных курсов стала сфера обучения. По словам исполнительного директора школы бизнеса МИРБИС Федора Федорова, самым важным фактором при выборе школы для бизнес-образования является ее бренд и история. «Нужно смотреть на топ-листы рейтингов, как давно школа работает на рынке, насколько известен ее бренд, есть ли международные аккредитации, как минимум AMBA. Можно прийти на презентации, дни открытых дверей, открытые занятия и посмотреть на процесс изнутри. Пообщаться с преподавателями, с администрацией, задать вопросы. Я бы обратил внимание на социальные сети: если вы видите, что жизнь в Facebook замерла недели на три, возникает вопрос, что же там происходило последний месяц. Важно соотношение цены и качества: есть программы очно-дистанционного формата за 180–200 тыс. руб., есть МВА в “Сколково” за 60 тыс. евро, но классическая очно-заочная программа с серьезным уровнем преподавателей вряд ли может стоить меньше 600 тыс. руб.»,— пояснил Федор Федоров.

Бизнес и власть подогревают рынок

По оценкам компании «Яндекс», которая изучила исследования таких участников рынка, как «Нетология-групп», НИУ ВШЭ, Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ), ФОМ, comScore и East-West Digital News, объем российского рынка онлайн-образования к 2021 году может вырасти до 53,3 млрд руб.

Толчок рынку могут дать такие IT-гиганты, как «Ростелеком», Сбербанк и Mail Group, «Яндекс», которые активно вышли на рынок онлайн-образования. Тенденцию востребованности онлайн-образования показывают и планы ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, заявившего, что в ближайшие пять лет его университет полностью откажется от чтения лекций — вместо них профессора «Вышки» будут записывать собственные онлайн-курсы. В вузе считают, что традиционные лекции превратились в «профанацию»: студенты на них не ходят, а у преподавателей не остается времени на исследовательскую работу.

О целесообразности внедрения хоть и частичного, но онлайн-обучения в мае заявили и в министерстве образования и науки Чечни, которое совместно с образовательной онлайн-платформой «Учи.ру» провела эксперимент по смешанному обучению. В течение двух месяцев школьники не только слушали объяснение материала учителем, но и выполняли задания в рамках интерактивной платформы. В исследовании приняли участие более 1,6 тыс. учащихся вторых, третьих и четвертых классов. При подборе заданий учитывался календарно-тематический план (КТП) учителя, в котором зафиксировано, какую тему и в какой день планируется пройти (у разных школ могут быть разные КТП). Результаты исследования показали, что при использовании на уроке онлайн-контента темп прироста знаний учеников увеличивается в среднем в два раза.

Будущее за агрегатором

Как отмечают участники рынка, увеличение рынка онлайн-образования приводит к тому, что потребитель уже не имеет возможности провести взвешенный анализ предложений. Эту проблему задумали решить в Министерстве просвещения РФ, где объявили о запуске онлайн-платформы, на которой будут собраны все доступные государственные и частные образовательные сервисы.

Платформа, представленная Министерством просвещения,— это агрегатор образовательного контента и сервисов, в который каждый пользователь сможет загрузить новую образовательную программу после ее проверки экспертами. «Особенно актуальна платформа будет для сельских школ, где один педагог вынужден вести несколько предметов и ему физически сложно одинаково хорошо готовиться к каждому уроку»,— заявила заместитель министра просвещения Марина Ракова.

Эту задумку уже оценили участники рынка. Так, по мнению господина Кузьминова, с помощью цифровых инструментов можно мобилизовать интерес школьника к обучению. «Мобилизует любое соревнование, игра, проектная деятельность»,— отметил в ходе дискуссии плюсы маркетплейса ректор Высшей школы экономики.

Примеры компаний, которые внедряют онлайн-образование

ТМК

Электронная образовательная платформа — одна из особенностей корпоративного университета ТМК2U. Благодаря этому ресурсу и дистанционным формам обучения непрерывно повышать свои компетенции смогут сотрудники компании всех уровней.

Корпоративный университет ТМК2U — центр научных и профессиональных знаний, эффективный инструмент формирования единого информационного пространства для сотрудников компании. Образовательные программы разработаны с учетом специфики компании и подходят для всех дивизионов ТМК, в каких бы регионах и странах они не находились. За счет применения современных дистанционных форм обучения и универсальности программ компания сокращает время и затраты на обучение сотрудников.

Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 создал экосистему digital-обучения. Она включает лучшие онлайн-курсы от мировых университетов, игровое мобильное приложение, интерактивную образовательную платформу и лекции от профессионалов рынка. Онлайн-формат позволяет вовлекать сотрудников в развитие программ, быстро интегрировать лучшие решения в компании и делать обучение частью повседневной жизни сотрудников. Платформу активно используют 74% сотрудников. LevelUp содержит 50 онлайн-курсов.

«МегаФон»

Сотовый оператор «МегаФон» вывел на рынок сервис «МегаФон Образование», помогающий получить знания по ИТ, маркетингу, менеджменту и финансам. Это витрина онлайн-курсов партнеров оператора, подписку на которые могут оформить абоненты. После обучения выдается сертификат об окончании курса. Лучшим студентам «МегаФон» обещает стажировку в компании.

Алексей Буров