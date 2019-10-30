«Особые отношения» с Рэйчел Вайс

Сюжет картины «Особые отношения» будет сосредоточен не на скандалах и интригах вокруг жизни голливудской звезды, а на её роли в жизни общества 1980-х годов и активной борьбе Тейлор с распространением СПИДа.

Сценарий фильма написан Симоном Бофоем, получившем Оскар за «Миллионера из трущоб». Его основа — многочасовые интервью и разговоры с теми, кто хорошо знал звезду. Режиссёры и сценаристы, работающие над картиной, обещают, что зрители увидят Элизабет такой, какой её никто не знал до этого.

«Она была одной из первых знаменитостей, которые громко заявили об этой проблеме и не только начали создавать фонды, но и стали откровенно и публично высказываться об этом», — сказала внучка Тейлора Наоми де Люс Уилдинг в интервью для People.

Элизабет Тейлор, 1955 год Фото: Getty Images

Элизабет Тейлор — трехкратная обладательница премии Оскар. В 1986 году она отправилась в Вашингтон, где, первой из звёзд, во всеуслышание подняла вопрос о росте заболеваемости ВИЧ и СПИДом и необходимости решения этой проблемы на самом высоком уровне.