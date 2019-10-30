В отношении краснодарского юриста возбудили еще одно дело об участии в нежелательной организации

Прокуратура Центрального округа Краснодара возбудила административное дело в отношении юриста Юлии Федотовой за участие в деятельности ИННО «Open Russia», которая признана нежелательной на территории России (ст. 20.33 КоАП РФ).

По информации источников “Ъ-Кубань”, впервые в России в основу правонарушения легли факты работы в рамках проекта «Правозащита Открытки», который, со слов правоохранителей, входит в структуру «Open Russia» под названием «Human Rights Open Russia». Якобы под эгидой указанного проекта активисты в августе текущего года предприняли попытку изменения одного из законов Краснодарского края в судебном порядке.

Ранее “Ъ-Кубань” сообщал, что в начале октября этого года в отношении госпожи Федотовой уже было возбуждено административное дело по статье «Осуществлении деятельности нежелательной организации» (ст. 20.33 КоАП) за распространение видео, где скандально известный краснодарский поэт Максим Дроздов читает свои стихи на фоне логотипа «Открытой России».

Василий Хитрых