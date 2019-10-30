Прокуратура выявила многочисленные нарушения в работе жилкомсервиса в Кронштадте

Прокуратура Кронштадтского района Санкт-Петербурга провела проверку соблюдения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства в деятельности ООО «Жилкомсервис Кронштадтского района». По ее итогам были выявлены многочисленные нарушения правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, сообщили в надзорном ведомстве.

В частности, на фасадах зданий в Кронштадте были зафиксированы оголения защитного слоя, трещины по отделочному слою цоколя, разрушение ступеней крылец и обрастание их мхом. Также отмечено ненадлежащее состояние лестничных клеток домов, отсутствие креплений у электрических кабелей и прочие нарушения, которые, как пояснили в прокуратуре, могут повлечь за собой причинение вреда жизни и здоровью граждан, в том числе детей.

В адрес руководства жилкомсервиса внесено представление об устранении нарушений закона. Его исполнение находится на контроле районной прокуратуры.

Ранее “Ъ-СПб” писал о выявленных многочисленных нарушениях в деятельности ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района».