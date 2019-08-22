Жилинспекция выявила многочисленные нарушения в деятельности УК в Петроградском районе

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга обнаружила многочисленные нарушения в деятельности ООО «Жилкомсервис №2 Петроградского района». В частности, в ходе обследования находящегося в ведении управляющей компании многоквартирного дома по адресу: Большая Зеленина ул., д. 5, литера А было выявлено, что на объекте самовольно обустроен вход в нежилое помещение из оконного проема, также на фасаде здания без соответствующего разрешения размещены рекламные вывески, воздуховод и кондиционеры.

Как сообщили в ГЖИ, управляющую компанию обязали устранить выявленные нарушения, однако, не согласившись с этим, ЖКС обратился в суд. Решением Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти в требованиях ему было отказано. Также без удовлетворения жалобу УК оставил и Тринадцатый арбитражный апелляционный суд.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что за ненадлежащее состояние общедомового имущества суд оштрафовал компанию, управляющую многоквартирными домами ГУПРЭП «Прогресс» в Выборгском районе Петербурга.