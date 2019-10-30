«Газпром-медиа» подписал соглашение на освещение Универсиады-2023

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» (НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Матч ТВ» и другие) Дмитрий Чернышенко на форуме «100+ Forum Russia» в Екатеринбурге подписали соглашение по популяризации спорта и здорового образа жизни, сообщили департаменте информационной политики Свердловской области. Договор подписан на три года (до 2023 года). Стороны будут ежегодно определять список наиболее важных спортивных событий региона, которые появятся в эфире «Матч ТВ», а также на цифровых ресурсах sportbox.ru и matchtv.ru. Кроме того, «Матч ТВ» в полном объеме будет освещать мероприятия по подготовке и проведению летней Универсиады 2023 года в Екатеринбурге.

В Екатеринбурге для проведения Универсиады-2023 планируется направить 85 млрд руб., из которых 33 млрд руб. поступят из федерального бюджета. Ожидается, что соревнования посетят более 200 тыс. гостей, в том числе 10 тыс. спортсменов. Для состязаний будет задействовано 31 спортивный объект. На играх планируется разыграть 244 комплекта наград по 15 видам спорта. Для проведения Универсиады задействуют 18 спортивных объектов в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Сысерти. Деревню Универсиады предполагается возвести в районе Новокольцовский, хотя ранее рассматривалась площадка района ВИЗ-Правобережный.

Евгений Минин