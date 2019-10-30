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«Искре» придали заряд

Пермское предприятие посетил Дмитрий Рогозин

25 октября генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Дмитрий Рогозин совершил рабочий визит в Пермь. В рамках деловой программы глава Роскосмоса посетил ПАО «НПО «Искра» – одно из крупнейших машиностроительных предприятий региона. НПО является преемником СКБ-172 (позднее – КБмаш, почтовый ящик 1504), организованного в Перми в 1955 году для создания образцов твердотопливных ракет. В разное время коллектив НПО принимал участие в разработке двигателей для ракеты РТ-2, ПКР «Гранит», второй и третьей ступеней ракеты Р-39 комплекса морского базирования «Тайфун», двигателей противокорабельных ракет Brahmos, «Оникс» и «Яхонт», изделий межконтинентальных баллистических ракет морского («Булава») и наземного базирования «Тополь-М» и «Ярс». В последние годы НПО «Искра» активно осваивает производство гражданской продукции для нужд топливно-энергетического комплекса. Речь идет о газоперекачивающих агрегатах, газотурбинных электростанциях, компрессорном и насосном оборудовании.

Предприятие входит в структуру АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» и с весны этого года находится под прямым управлением корпорации. Структура управления НПО «Искра» была изменена после того, как по результатам проверки деятельности предприятия за 2018 год были выявлены негативные факторы в финансовой деятельности и серьезные отставания от графика по ряду ключевых проектов. В результате совет директоров АО «НПО «Искра» предложил ликвидировать должность генерального директора общества и передать функции единоличного исполнительного органа АО «ОРКК».

Дмитрий Рогозин вместе с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым и губернатором Пермского края Максимом Решетниковым осмотрели производственные мощности, задействованные в изготовлении гражданской продукции. Генеральный директор АО «ОРКК» Андрей Жерегеля и исполнительный директор «Искры» Дмитрий Сыров продемонстрировали гостям имеющуюся базу для проведения испытаний компрессорного оборудования, а также цех конечной сборки готовой продукции для нужд предприятий топливно-энергетического комплекса. Затем генеральный директор Роскосмоса провел рабочее совещание по теме сотрудничества пермского предприятия и ПАО «Газпром» в области поставок оборудования для ТЭК. Участники обсудили важные вопросы, касающиеся своевременного и качественного исполнения текущих заказов, а также перспектив их развития в области создания высокотехнологичной импортозамещающей продукции.

В НПО «Искра» уверены, что визит Дмитрия Рогозина на НПО свидетельствует не только о внимании руководителя «Роскосмоса» к судьбе одного из ведущих предприятий отрасли, но и о поддержке и доверии новой команде менеджмента, которой за короткий срок удалось выправить ситуацию.

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