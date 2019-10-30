Потребители Удмуртии задолжали за газ 1,2 млрд рублей

Общая просроченная задолженность всех категорий потребителей Удмуртии, за исключением населения, перед поставщиком газа – компанией «Газпром межрегионгаз Ижевск» на 1 октября 2019 года составляет 1,201 млрд руб. Это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года (0,918 млрд руб.). Вместе с тем просроченная задолженность теплоснабжающих организаций (ТСО) за год выросла на 9,5%, с 703,5 до 770,2 млн руб.

Таким образом, график погашения просроченной задолженности за потребленный природный газ предприятиями Удмуртии, подписанный в августе 2019 года руководством ООО «Газпром межрегионгаз» и главой республики, вновь не выполняется.

В числе наиболее проблемных должников:

ООО «Губахинская энергетическая компания» (эксплуатирующая Сарапульскую ТЭЦ) – 105,1 млн руб.;

МУП КТС Воткинска – 129,69 млн руб.;

ООО «Завьялово-энерго» – 64,08 млн руб.;

АО «Камский завод ЖБИ» – 29,2 млн руб.;

ООО «Коммунэнерго», Сарапул – 4,7 млн руб.

С начала отопительного сезона поставщик газа совместно с органами власти и правоохранительными органами Удмуртской Республики продолжает жестко контролировать исполнение обязательств потребителями в части своевременной оплаты потребляемого природного газа.