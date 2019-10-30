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Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Фонд развития моногородов выдаст 240 млн рублей на элеватор в Губкине

Резидент территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» ООО «Троицкое зерно» (входит в агропромышленную группу БВК) получит 240 млн руб. беспроцентного займа от Фонда развития моногородов. Об этом сообщила пресс-служба администрации Губкина.

Напомним, БВК намерена построить элеватор для хранения, доработки и сушки зерна за 303 млн руб. Мощность единовременного хранения зерна составит до 50 тыс. т, первая очередь на 40 тыс. т планируется к запуску в сентября 2020 года, отметили в пресс-службе.

Александр Прытков


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