Группа БВК намерена построить в ТОСЭР «Губкин» элеватор за 300 млн рублей

Одиннадцатым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Губкин» стало ООО «Троицкое зерно», сообщила пресс-служба правительства Белгородской области. Предприятие намерено построить элеватор для хранения, доработки и сушки зерна мощностью 40 тыс. т в год за 300 млн руб. Пока что это самый крупный по инвестициям проект в ТОСЭР. Напомним, территория была создана в мае 2018 года. Таким образом в Губкин предполагается привлечь более 5 млрд руб. инвестиций.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Троицкое зерно» зарегистрировано в Губкине Белгородской области в апреле 2019 года. Уставный капитал – 10 тыс. руб. Директором и единственным владельцем является Василий Золотухин. Ему также принадлежат юрлица местной группы БВК, в том числе АО УК «Агропромышленная группа БВК» и АО «БВК-групп». По собственным данным, холдинг с активами в Белгородской, Воронежской и Курской областях занимается растениеводством, производством кормов, животноводством и переработкой мяса.

Александр Прытков