Превышение полномочий в борьбе за удои На Сахалине двух бывших министров и одного зама судят за кредитование бизнеса

В городском суде Южно-Сахалинска стартовал процесс над бывшими министрами имущественных и земельных отношений Еленой Гах и сельского хозяйства Михаилом Кузьменко, а также его замом Тамарой Муленковой. По версии следствия, они передали частной компании «Грин Агро-Сахалин» более 2,3 млрд руб. из средств принадлежащего области предприятия под рекордно низкий процент, чем нанесли региону ущерб в особо крупном размере.

Чиновников обвиняют в превышении полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следователей из УФСБ, они передали частной компании «Грин Агро-Сахалин» более 2,3 млрд руб. из средств принадлежащего области совхоза «Южно-Сахалинский» всего под 0,5% годовых и на очень длительный срок. В результате региональной казне и госпредприятию был нанесен ущерб в размере более 1 млрд руб., говорится в обвинительном заключении. В эту сумму обвинение включило потери, связанные с приостановкой развития совхоза и нереализацией инвестпроекта по строительству молочной фермы на 1,9 тыс. голов, а также более 42 млн руб. прямых финансовых потерь из-за разницы процентных ставок в банках и тех условий, под которые средства получила коммерческая компания.

Подсудимые с позицией следствия и прокуратуры не согласились: обвинения они назвали искусственными, «инсинуациями» и отказались признать вину.

Все трое разными словами настаивали на одном: средства из бюджета области в совхоз выделялись для развития молочного направления и это развитие в области произошло, инвестпроект реализуется, а полученные финансы «Грин Агро» вернула в казну в полном объеме.

«Из 370 листов обвинения я так и не смогла понять, какие инструкции или нормативные акты были мною нарушены. Я не признаю себя виновной»,— сказала Елена Гах.

Судебное следствие по делу продолжится 31 октября: обвинение обещает доставит в зал суда первых свидетелей. Кто это будет — представитель прокуратуры назвать защите отказался, всего в перечень свидетелей включены более 60 человек.

Все трое обвиняемых были задержаны еще в марте 2017 года, некоторое время провели под домашним арестом, а Елена Гах даже оказалась в СИЗО. Сразу после задержания свою поддержку подчиненным публично оказал бывший сахалинский губернатор Олег Кожемяко: он заявил, что никакого ущерба региону или госпредприятию нанесено не было, а выделение средств, напротив, позволило активизировать работу по созданию молочного производства и обеспечению продовольственной безопасности островного региона.

Расследование уголовного дела продолжалось более двух с половиной лет, практически все это время чиновники провели на рабочих местах. Елена Гах и Михаил Кузьменко, например, лишились министерских постов лишь в феврале—мае текущего года.

Создание на Сахалине мощного молочного производства началась еще в при губернаторе Александре Хорошавине в 2011–2013 годах.

После поступления в бюджет региона средств от реализации нефтегазовых проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» у области появились ресурсы для поддержания собственного сельскохозяйственного производства.

Чиновникам удалось запустить первую очередь свиноводческого комплекса «Мерси Агро-Сахалин» (эпизод с участием руководства этого предприятия в итоге даже попал в дело о взятках экс-губернатора), а молочное направление из-за большей сложности задержалось.

В активную фазу реализация этого проекта вступила в 2015 году уже при врио губернатора Олеге Кожемяко, прибывшем на Сахалин после ареста Хорошавина за коррупцию.

На острове начал работать холдинг «Грин Агро» из Приморского края. Компания претендовала на государственную поддержку из средств «Корпорации развития Сахалинской области» (инвестбанка, финансирующего приоритетные проекты развития), но из-за проблем с формированием нормативной базы не смогла получить ее быстро. На помощь пришли средства АО «Совхоз “Южно-Сахалинский”» (полностью принадлежит области), полученные им в качестве бюджетных вложений в уставный капитал. В 2015 году предприятие получило 2,3 млрд руб. из казны на реализацию инвестпроектов в молочном животноводстве, а уже в начале 2016 года были оформлены два договора займа (на 500 млн и 1,8 млрд руб.) между «Грин Агро-Сахалин» и госпредприятием.

Коммерсанты получили средства под 0,5% годовых с отсрочкой первых взносов на пять лет и погашением до 2031 года. После оформления займа в «Корпорации развития» (по версии правительства области) деньги были возвращены «Южно-Сахалинскому» с уплатой всех необходимых процентов. По версии силовиков, вернуть деньги коммерсантов вынудило обнаружение коррупционной схемы сотрудниками правоохранительных структур.

Сегодня животноводческий комплекс компании «Грин Агро-Сахалин» почти готов к работе. Произведенное им молоко уже перерабатывается на других предприятиях, но из-за малых мощностей не поступает в свободную продажу.

Сергей Васильев, Южно-Сахалинск