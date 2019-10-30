Петербургский ЗакС назначил нового члена Горизбиркома Андрея Белякова

Член партии КПРФ и первый ее секретарь в Адмиралтейском районе Петербурга Андрей Беляков назначен Законодательным собранием членом петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Он занял место скоропостижно скончавшегося на минувшей неделе члена Горизбиркома Николая Левшина (также КПРФ).

Господину Белякову 32 года. Он известен криминальной историей, которая произошла в 2015 году, когда нынешний член ГИК четырежды выстрелил из травматического пистолета в бывшего молодого человека своей девушки. Наказания за это он не понес.