Член Горизбиркома Николай Левшин скончался в Петербурге

Член Санкт-Петербургской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Николай Левшин (КПРФ) скончался во вторник, 22 октября. Об этом сообщает Znak.com.

Господину Левшину был 51 год. Накануне ему стало плохо с сердцем, после чего он был госпитализирован и умер в больнице.

В Горизбиркоме он Николай Левшин работал с 2017 года. Во время подготовки и проведения муниципальных и губернаторских выборов в Петербурге он отстаивал права кандидатов и резко реагировал на нарушения.