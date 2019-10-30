ВЭБ стал правопреемником по искам к «Юрмашу» на 3 млрд рублей

Арбитражный суд Кемеровской области удовлетворил заявления госкорпорации развития ВЭБ.РФ о правопреемстве по двум искам Связь-банка к Юргинскому машзаводу на общую сумму около 3 млрд руб. Об этом говорится в картотеке дел на сайте суда.

Оба иска кемеровский арбитраж принял к производству в феврале этого года. Первый иск на 2,93 млрд руб., сумма второго иска — €491,5 тыс. Требования Связь-банка — это взыскание задолженности и процентов по кредитным договорам, заключенным с «Юрмашем» в 2011-2012 годах и в 2014 году.

Юргинский машзавод производит полный спектр горно-шахтного оборудования для очистных забоев, технику для разрезов и обогатительных фабрик. Основные рынки сбыта — Кузбасс, Украина, Коми, Хакасия и Саха, Ростовская и Сахалинская области, Хабаровский и Приморский края. УВЗ получил контроль над «Юрмашем» в 2013 году в рамках сделки по приобретению угольной компании «Заречная» у Виктора Нусенкиса.

Как писал “Ъ”, глава Кузбасса Сергей Цивилев в январе этого года заявил, что «Юрмаш» перейдет к УГМК (подконтрольна Искандару Махмудову и Андрею Бокареву). По его словам, сделка между УВЗ и «УГМК-холдингом» находится в финальной стадии. Сроки и условия он не назвал. По данным «СПАРК-Интерфакс», 90% уставного капитала Юрмаша принадлежат «УВЗ-сервис», структуры госкорпорации «Ростех», еще 10% с марта этого года принадлежит липецкому ООО ЛМЗ. Выручка завода за прошлый год составила 1,26 млрд руб. при чистом убытке 1,8 млрд руб.

Юрий Зуев