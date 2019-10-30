Антибиотики не только полезны, но и опасны

Примерно 70% россиян предпочитают лечиться антибиотиками при простудных заболеваниях. Специалистов и экспертов сферы здравоохранения настораживает такая статистика, потому что бесконтрольное самолечение может привести к тяжелым последствиям — от аллергических реакций до анафилактического шока.

Наиболее распространенные недуги, которые россияне стремятся вылечить антибиотиками,— это простуды и ЛОР-заболевания. Нередко следствием этого становятся привыкание к препарату и снижение его эффективности для организма.

По словам отоларинголога, доктора медицинских наук, профессора, руководителя центра отоларингологии «Он клиник» Ирины Кириченко, наиболее часто встречающийся у пациентов недуг — не имеющий полипов хронический синусит, воспаления в пазухах носа. Это связано с ухудшением экологической обстановки, занятиями экстремальными видами спорта (скалолазание, дайвинг) и тем, что пациенты самостоятельно лечатся антибиотиками, объясняет она.

«Очень много пациентов сами назначают себе лечение в виде различных антибактериальных препаратов, а также закапывания в нос сока алоэ, чего делать не нужно. Особо актуально среди граждан и промывание полости носа под давлением, добавление в промывную воду соли, соды и йода, что выжигает слизистую оболочку, а также способствует отеку и хронизации процесса»,— сетует она и замечает, что одним из вариантов профилактики развития или обострения синусита является своевременная диагностика и корректирование нарушения строения полости носа. Если при хроническом риносинусите антибиотики и назначаются специалистом, то сразу на длительный срок — вплоть до трех месяцев, указывает Кириченко.

По ее мнению, при обострении хронического риносинусита назначение антибиотиков вообще не всегда оправданно. Однако для пациентов, имеющих осложнения в виде хронического иммунодефицита, сахарного диабета, ВИЧ-инфекции, гепатитов B или C, а также при иммуносупрессивной терапии назначение антибактериальной терапии на фоне обострения хронического синусита будет обоснованно. Назначение антибиотиков может иметь место и при одонтогенном синусите, который нередко протекает с осложнениями и требует лечения не только у ЛОР-врача, но и у стоматолога.

«В зависимости от клинической картины доктор сам решает, назначать или не назначать антибактериальную терапию, но неправильно назначенная антибактериальная терапия может привести к увеличению резистентности. Поэтому огульные назначения антибиотиков при лечении хронического риносинусита не рекомендуются»,— предупреждает Кириченко.

Родоначальник всех антибиотиков — пенициллин — в 1928 году был открыт британским бактериологом Александром Флемингом. Находка, изменившая ход истории, была случайной. Доктор Флеминг не отличался большой аккуратностью: в его лаборатории часто был беспорядок, а чашки Петри, которые используются в лабораториях для культивирования бактерий и вирусов и наблюдения за ними, часто оставались немытыми после опытов. Флеминг исследовал колонии стафилококков. Однажды после очередного исследования он уехал на месяц в отпуск, оставив по традиции немытыми чашки, а когда приехал, то обнаружил в них плесень. Как настоящий исследователь, он решил не мыть чашку, а рассмотреть плесень под микроскопом. Увиденное удивило его: вокруг скопления плесени не было бактерий. Флеминг сделал вывод, что данный вид плесени подавляет болезнетворные микроорганизмы. Плесневые грибы в чашке относились к роду пенициллум — и вещество, которое обладало антибактериальным эффектом, было названо пенициллином. Это лекарство спасло миллионы жизней.

И сегодня роль антибиотиков в современном мире не стоит недооценивать. Некоторые заболевания просто невозможно вылечить без них. «С помощью препаратов антимикробного ряда успешно вылечиваются сложные, практически смертельные патологии, в том числе пневмония, менингококковые инфекции»,— говорит врач-терапевт, иммунолог Людмила Василенко. Вред антибиотиков для организма также очевиден. Воздействие их проявляется не только во вмешательстве в жизнедеятельность болезнетворных микробов, но и в тотальном устранении полезной микрофлоры, в первую очередь кишечника, основополагающей для поддержания иммунной системы.

«Особенно сложными последствиями специалисты считают раздражение слизистой оболочки желудка и кишечника, сложное нарушение баланса микрофлоры желудочно-кишечного тракта, нарушение работы почек, печени и желчного пузыря, выраженные аллергической реакцией, расстройство нервной системы, проявляющееся в вестибулярных нарушениях. В последнее время учащаются случаи бесконтрольного приема антибактериальных препаратов пациентами самопроизвольно. Статистика показывает, что в основном это люди, занятые карьерой и не имеющие возможности посещать врача и корректировать схему лечения»,— жалуется Людмила Василенко.

«При терапии вирусных инфекций антибиотики назначают только в случае, если заболевание осложнилось бактериальной инфекцией и вред антибиотиков сопоставимо ниже пользы для всего организма»,— подчеркивает Людмила Василенко. Врачи также утверждают, что существует правило безопасного приема антибиотиков. Для того чтобы лечение антибиотиками оказалось максимально эффективным и не спровоцировало осложнений, нужно, во-первых, соблюдать дозировку, которую назначил врач. Во-вторых, перед приемом следует дополнительно изучить инструкцию: в списке противопоказаний могут быть патологии, которые лечащий доктор не учел. В-третьих, не стоит практиковать прием антибактериальных препаратов на голодный желудок, так как вред антибиотиков для слизистой оболочки желудка и кишечника — давно доказанный факт. К тому же лекарство стоит запивать достаточным количеством воды: это позволит минимизировать воздействие на слизистую. Исключается алкоголь, прием абсорбентов, препаратов, разжижающих кровь, на весь период антибиотикотерапии. «На фоне улучшения состояния и снятия симптомов патологии не следует самовольно прекращать прием лекарства, так как не до конца убитые бактерии выработают устойчивость к препарату и дальнейшее лечение окажется неэффективным. Минимизируется вред антибиотиков с помощью приема пробиотиков. Доктора прописывают пациентам схему, по которой эти препараты следует принимать весь период лечения и некоторое время после окончания терапии. Так как антибактериальное средство способно угнетать иммунную систему, не стоит забывать о приеме иммуномодуляторов и витаминных комплексов»,— рекомендует Любовь Василенко.

Антибиотики эффективно нейтрализуют многие виды бактерий, но не все. Некоторые штаммы выжили при лечении и размножаются, из-за этого в дальнейшем эффективность антибактериальных препаратов снижается. Именно поэтому ученым приходится разрабатывать все новые и новые антибиотики.

Европейская сеть по контролю за потреблением антимикробных средств назвала распространение устойчивых к антибиотикам бактерий угрозой здоровью населения и призвала сообщество ученых к постоянной разработке новых лекарств. «Антибиотики нового поколения имеют более широкий спектр действия. Эффективность современных антибактериальных средств растет, уменьшается их побочное действие. Но стоит помнить, что ввиду быстрого роста резистентности к современным антибиотикам производство эффективного лекарства нового поколения может занимать десятилетия»,— посетовал терапевт Владислав Жемчугов.

Оксана Менейлюк