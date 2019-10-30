Гордума Глазова согласовала предельное повышение тарифов на «коммуналку» до 53%

Депутаты гордумы Глазова согласовали проект указа главы Удмуртии о предельном повышении тарифов за коммунальные услуги в городе. С 1 июля 2020 года они могут вырасти до 53%. Отметим, что такое повышение тарифов затронет не всех граждан. Например, для проживающих в 14-этажных домах, не оборудованных приборами учета, рост возможен в пределах 20%, в 5-10-этажных — в пределах 15%, в 3-4-этажных — в пределах 12%. Кроме того, для жильцов многоквартирных домов, которые оборудованы приборами учета, рост платы возможен лишь в части увеличения самих тарифов.

Напомним, что ранее депутаты гордумы Ижевска также согласовали предельное повышение тарифов на «коммуналку». С июля 2020 года в столице Удмуртии на 30% могут повысить тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение. Максимальный рост комплекса коммунальных услуг для горожан составит порядка 12%. По словам главы города Олега Бекмеметьева, такое «непопулярное решение» связано с реализацией концессионного соглашения по теплоснабжению и необходимостью инвестиционной программы МУП «Ижводоканал».