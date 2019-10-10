Имеретинской долине светит Сириус

В Сочи начался опрос жителей об их отношении к созданию на территории Имеретинской низменности нового поселка городского типа Сириус. Постановление о проведении опроса подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в конце сентября. Местные активисты выступают против образования поселка. В администрации курорта, наоборот, говорят, что жители данной территории получают ряд преимуществ. Также представители ТОСа обратились к депутату ЗСК с просьбой присвоить некоторым территориям, расположенным в Имеретинке, статус особо охраняемых земель.



В Сочи начался референдум, на котором решится вопрос о выделении Олимпийского парка с прилегающими микрорайонами в поселок городского типа (ПГТ) Сириус. Сейчас Имеретинская низменность, на территории которой расположены эти объекты, относится к сельским поселениям Адлерского района. Всего в этих границах проживает порядка 18 тыс. человек. Территория включает переселенческие поселки Некрасовка, Таврический, совхоз «Россия» и несколько десятков улиц. Общая протяженность — примерно 10 на 2,5 км.

Образовательный центр «Сириус» был создан на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Владимира Путина в декабре 2014 года. Он возглавил попечительский совет фонда «Талант и успех», который и курирует данный проект. Миссия центра — поиск, профессиональная поддержка, развитие одаренных детей со всей России, обеспечение их взаимодействия с потенциальными работодателями. Центр расположен на территории Имеретинской низменности города Сочи.

Постановление о назначении опроса подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев 29 сентября. Жители должны ответить на вопрос о том, согласны ли они переименовать территорию в Сириус и признать ее поселком городского типа.

По словам председателя территориального общественного самоуправления (ТОС) «Псоу» Натальи Калиновской, некоторые жители Сочи выступают против подобного решения. «Изначально нам говорили, что это будет пятый микрорайон города, как Адлерский или Хостинский. И будет называться Имеретинский. Это было бы и географически, и исторически оправданно. Но почему ПГТ решили сделать, да еще назвать Сириус, совершенно неясно. Название ни о чем никому не говорит. Мы против и преобразования в поселок, и самого названия. Во-первых, это понижение статуса и как следствие — снижение ликвидности, кадастровой стоимости участков. Во-вторых, придется менять документы. Это все деньги. Никто не хочет принимать участие в референдуме — люди не идут на опрос»,— говорит госпожа Калиновская.

В администрации Сочи подтверждают, что люди, пережившие олимпийское строительство, обеспокоены предстоящими изменениями, но поясняют, что жители данной территории получают ряд преимуществ: здесь появится своя станция «скорой помощи», пункт полиции и отделения коммунальных служб, офис МФЦ.

В администрации Сочи подтверждают, что люди, пережившие олимпийское строительство, обеспокоены предстоящими изменениями, но поясняют, что жители данной территории получают ряд преимуществ: здесь появится своя станция «скорой помощи», пункт полиции и отделения коммунальных служб, офис МФЦ. «Внедрение новой системы администрирования не доставит неудобств жителям: тем, кто здесь живет и прописан, не придется вносить изменения ни в части адресов, ни в части каких-либо других регистрационных записей в документах»,— сообщили в мэрии города-курорта. Также в администрации добавили, что в настоящее время есть необходимость концентрировать ресурсы, чтобы поддерживать и дальше развивать этот кластер — чтобы входить в отдельные программы и развивать инфраструктуру. В пример в мэрии приводят ПГТ Красная Поляна. «Это позволило административно усилить горный кластер — вот таким же образом теперь будет усиливаться прибрежный олимпийский кластер. Поселок получит свою строку финансирования в программах благоустройства. Здесь может появиться своя администрация, что позволит жителям решать текущие вопросы на месте и точечно. В то же время большого административного аппарата создаваться не будет: штат новой структуры не превысит шесть человек»,— сказали в мэрии.

Опрос будет считаться состоявшимся, если проголосует свыше 50% жителей, зарегистрированных на территории, на которой планируется создать новый поселок.

Также представители ТОСа обратились к депутату ЗСК Виктору Теплякову с просьбой присвоить некоторым территориям, расположенным в Имеретинке, статус особо охраняемых земель. Депутат заверил граждан, что обращение ТОС «Псоу» по земельным участкам находится на особом контроле. В соответствующие инстанции направлены запросы на присвоение этим территориям статуса особо охраняемых земель и их постановку на кадастровый учет.

Юристы депутата пояснили, что жители таким образом пытаются предотвратить возможную застройку зеленых зон на территории низменности.

Елена Рыжкова