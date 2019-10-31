Киновыходные в стиле фильма: «Иллюзионист»: Прага

Фильм «Иллюзионист» режиссера Нила Бергера с Эдвардом Нортоном и Джессикой Бил — редкий случай абсолютного погружения в эпоху и шанс поверить в чудеса хотя бы на несколько мгновений. Интересно, что Вену, в которой разворачивается история иллюзиониста Эйзенхайма и герцогини Софи, сыграла Прага. Зрителю остается только удивляться, как сказочная красота старинного города мастерски мимикрирует под австрийскую столицу начала XX века и подчеркивает мистическую атмосферу фильма, придавая ей невообразимый шарм и изящество. «Коммерсантъ Стиль» набросал небольшой маршрут по следам героев, который позволит окунуться в таинственный, но такой притягательный полумрак блистательной картины.

Чески-Крумлов

Детство Эйзенхайма проходит в провинциальном городке, где он учится первым фокусам и знакомится с юной герцогиней фон Тешен. Опытные путешественники легко узнают улочки Чески-Крумлова, одного из самых посещаемых мест Чехии.

Небольшой и уютный Чески-Крумлов находится в паре часов езды от Праги у подножия гор Шумава в голубой петле реки Влтава. Терракотовые крыши пряничных домиков, готические башенки, зеленые парки и синие леса — живописные виды словно сошли со страниц книги и способны вызвать настоящее эстетическое потрясение. Хотя Чески-Крумлов сам по себе одна большая достопримечательность, все же есть несколько точек, не посетив которые покидать городок строго запрещается: собор Святого Вита — здесь нужно любоваться сдержанной готикой и фресками раннего Ренессанса, городская ратуша — власти расположились здесь в XVI веке и не собираются никуда переезжать по сей день. Вишенка на торте — Крумловский замок. Это архитектурно-ландшафтное великолепие стоит один раз увидеть, чем тысячу раз о нем прочесть. Напоследок стоит подняться на смотровую площадку замка: великолепная панорама города, популяризованная открытками, в live-режиме выглядит много краше.

Где: Cesky Krumlov, 381 01, esko





Театр на Виноградах

Спустя годы Эйзенхайм возвращается в столицу, его представления имеют оглушительный успех. Выступления проходят в театре, который находится в пражском районе Винограды.

Театр на Виноградах — один из самых старых и известных в Чехии. Он располагается в узнаваемом модернистском здании из светло-желтого кирпича, балюстрады которого украшают колонны, а крышу венчают две крылатые статуи — Истины и Смелости. Здание построено в 1907 году, тогда же в театре состоялся и первый спектакль, который публика встретила овациями. С тех пор театр на Виноградах ежедневно собирает полные залы, исключением не стали даже годы Второй мировой войны, когда театр вынужден был временно переехать.

Сегодня театр на Виноградах — ведущая площадка Чехии. Спектакли проходят на основной сцене — зал вмещает порядка 770 зрителей — и на малой — до 60 зрителей. В труппе театра играют популярные чешские актеры, а ставят спектакли известные в стране режиссеры. Репертуар театра славится необычными современными постановками произведений Шекспира, Ибсена, Чапека, Чехова, Островского и Гоголя. Спектакли, само собой, идут только на чешском языке — впрочем, имеет ли это значение, когда язык эмоций, жестов и интонаций понятен во всем мире без переводчиков и разговорников?

Где: nmst Mru 7, Vinohrady





Замок Конопиште

Резиденцию кронпринца Леопольда в фильме сыграл замок Конопиште. Здесь Эйзенхайм выступает перед гостями наследника, а в парке перед замком кронпринц охотится, когда инспектор Уль приносит ему весть об измене Софи.

Величественный Конопиште находится близ городка Бенешов в 50 км от Праги. Замок был построен в XIII веке как защитная крепость, пережил несколько реконструкций и смен хозяев. В 1887 году замок приобрел австро-венгерский эрцгерцог Франц-Фердинанд, который оборудовал замок водопроводом, канализацией, электричеством и даже лифтом. Будучи страстным охотником, эрцгерцог устроил в замке тир, разместил собрание оружия, а коридоры (веганы, сохраняйте спокойствие) украсил рогами, клыками и шкурами добычи (один из таких коридоров неоднократно мелькает в фильме). Все эти коллекции хранятся в замке по сей день.

И туристы, и местные обожают призамковый парк в английском стиле. Здесь благоухает чудесный розовый сад, по дорожкам величаво прогуливаются павлины и фазаны, аккуратные беседки располагают к умиротворенному отдыху и созерцанию природы. Также при замке есть небольшой ресторанчик, стилизованный под охотничий домик. Здесь можно погреться у камина и подкрепиться после насыщенной прогулки, попробовать темное пиво «Фердинанд» и оленину по любимому рецепту супруги эрцгерцога.

Где: Konopit 1, Beneov

Время работы: весна, осень — со вторника по воскресенье, 10:00–16:00; лето — со вторника по воскресенье, 10:00–17:00





Пражский вокзал

Эйзенхайм прибывает на вокзал, где просит доверенного человека тайно увезти Софи из города, этот разговор подслушивает инспектор Уль. За вокзал Вены здесь предсказуемо выдается главный вокзал Праги.

Грандиозный вокзальный комплекс включает в себя три здания: главное — в стиле неоренессанса с 20 барельефами женских лиц — чешских народностей, дополнительное — в стиле модерн с большим куполом — и новое — в нем расположилась станция метро. Со стороны угадать в этом архитектурном чуде вокзал сложно, выдают его разве что застекленная арка и шум поездов. Главный вокзал Праги отличается удобством, чистотой и невероятно продуманной и интуитивно понятной инфраструктурой: несколько залов ожидания, просторные камеры хранения, табло на нескольких языках, инфоматы, множество уютных ресторанчиков, магазинов и банкоматов, а также пункты аренды авто и велосипедов.

С главного вокзала Праги можно с комфортом добраться как до чешских городов, так и до европейских столиц: Парижа, Вены, Берлина, Дрездена, Будапешта, Москвы и других. Приятный бонус для российских путешественников: практически все работники вокзала и сотрудники чешских железных дорог прекрасно понимают по-русски.

Где: Wilsonova, 300/8





Градчанская площадь

Мальчишка-посыльный отдает инспектору Улю пакет, в котором тот с удивлением обнаруживает описание фокуса с апельсиновым деревом и начинает догадываться о блестящем плане Эйзенхайма. Прямо за спиной инспектора — узнаваемые ворота Пражского Града, а перед ним — Градчанская площадь.

Градчанская площадь — живое воплощение европейского величия и отражение истории. В центре возвышается Марианская колонна, она же «чумной столб» — традиционный для европейских стран памятник, символизирующий благодарность за избавление от чумы и мора. Окружает Градчанскую площадь небывалое скопление красивейших дворцов различных эпох: Шварценбергский, Тосканский, Архиепископский, Мартиницкий... Если вовремя не остановиться, задержаться здесь можно всерьез и надолго, пожалеть — вряд ли.

Помимо высочайшей концентрации достопримечательностей на квадратный метр Градчанская площадь бережно хранит традиции и принимает важные государственные события. Здесь проходят военные парады, торжественные церемонии, а ежедневно в полдень у ворот президентской резиденции толпятся туристы, чтобы увидеть смену почетного караула. Кстати, пражские гвардейцы считаются одними из самых модных в мире: стильную голубую форму для гвардейцев создал, на секундочку, оскароносный художник по костюмам Теодор Пистек!

Где: Hradansk nmst





Крконоше

В финале Эйзенхайм и Софи встречаются на зеленом лугу у подножия гор. Живописные сцены снимались в горной местности Крконоше у чешско-польской границы.

Крконоше — самый популярный горный курорт Чехии, расположенный в одноименном горном массиве. Самая высокая точка — гора Снежка, 1602 м. Эти места очаровывают своим молчаливым величием и почти нетронутой красотой. Летние пейзажи Крконоше в сотни раз прекраснее тех, что показаны в рекламе шоколадки, а от чистоты воздуха порой кружится голова. Сочная зелень лугов, извилистые горные тропы, кристальные озера и водопады, маленькие деревенские домики — здесь сложно не почувствовать себя героем сказки и не ждать встречи с гномами. Более активные путешественники в теплое время года могут заняться здесь трекингом, а с приходом зимы в Крконоше стекаются поклонники лыжного спорта. Крконоше считается курортом международного класса, опытные лыжники ценят развитую инфраструктуру, качественные трассы и спуски, освещаемые даже в темное время суток, а современная система снежных пушек позволяет кататься с ноября по апрель.

Где: Krkonoe, esko





Дарья Черткова