Сотрудник СНБ США заявил, что в стенограмме Трампа и Зеленского нет нескольких фраз

Директор департамента Европы Совета национальной безопасности (СНБ) США подполковник армии Александр Виндман на закрытом заседании в Конгрессе заявил, что в стенограмму телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не попали несколько фраз. Господин Виндман сказал, что пытался внести изменения в документ, но безуспешно, пишет газета The New York Times со ссылкой на источники.

По данным подполковника, в стенограмму не попали утверждения Дональда Трампа, что ему известно о существовании записей, в которых Джо Байден — вероятный конкурент на выборах президента — рекомендует уволить генерального прокурора Украины Виктора Шохина. Также не вошли упоминания газовой компании Burisma, в правлении которой работал сын Джо Байдена Хантер.

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По данным газеты, господин Виндман отвечал на вопросы членов комитета по иностранным делам, спецкомитета по разведке и комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей 11 часов.

Напомним, стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского опубликовали после требований импичмента президента США со стороны демократов. Они считают, что господин Трамп пытается повлиять на выборы президента 2020 года. Предполагается, что он требовал восстановить расследование против Хантера Байдена. Стенограмма публиковалась по записям стенографистов, сделанных на слух и по программному обеспечению для распознавания голоса.

К чему привела публикация стенограммы — в материале “Ъ” «У политиков раззвонилось воображение».