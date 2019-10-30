Липецкий горсовет в 2020 году может обновиться на две трети

По итогам выборов в Липецкий городской совет в 2020 году его состав может обновиться на две трети, спрогнозировал на пресс-конференции спикер парламента Игорь Тиньков. По его мнению, новые депутаты принесут «позитивную струю в работу», и на это «будет приятно смотреть». Сам Игорь Тиньков в очередной раз подтвердил, что не планирует в третий раз становиться председателем горсовета: «Если президент, губернатор и глава города избирается на два срока, то и спикер должен быть не дольше. Как сказал Марк Твен, политики и памперсы должны часто меняться». Преемника господин Тиньков называть не стал, чтобы «не навлекать на него беду». По словам спикера, сейчас в составе горсовета «много интересных ребят, проработавших не один созыв». Однако им еще предстоит избраться, а выборы, по прогнозу Игоря Тинькова, будут непростыми.

«Очень много протестных выступлений населения сегодня. Это говорит о том, что мы должны очень ответственно подбирать кандидатов. Не по принципу – лоялен, значит, хорош. Праймериз также должны быть настоящими предвыборами»,– пояснил господин Тиньков. Он считает, что само общество сегодня «стало более разборчиво» к кандидатам. В такой ситуации федеральным властям, по мнению Игоря Тинькова, стоит рассмотреть вопрос о возвращении к прямым выборам мэра и, «может быть, отказаться от муниципальных фильтров». «Мы, в горсовете, этот вопрос пока не обсуждали. Но это тот случай, когда федеральная власть сама должна прийти к процессу демократизации общества»,- предположил спикер.

О том, как размышлял спикер перед сменой власти в регионе, в материале “Ъ-Черноземье” «"Куда приведет меня политика, пока не знаю"».

Александр Прытков