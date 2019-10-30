30 октября, среда
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

В Москве бизнесмены смогут подать онлайн-заявку на получение субсидий

Московские предприниматели могут подать заявку на получение субсидий столичного правительства на портале mos.ru, говорится в сообщении, размещенном на портале. Ранее для этого нужно было лично обращаться в соответствующие органы.

«Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет 11 видов субсидий. По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на портале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэкономит предпринимателям время»,— приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Оформить заявку можно на:

  • субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования для малого и среднего предпринимательства (МСП), занятых в качестве резидентов технопарков;
  • субсидии на компенсацию лизинговых платежей для МСП, занятых в качестве резидентов технопарков;
  • субсидии на компенсацию процентов по кредитам для МСП, занятых в качестве резидентов технопарков;
  • субсидии на компенсацию затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях;
  • субсидии на возмещение части затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса технопарка и (или) индустриального (промышленного) парка.
Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя