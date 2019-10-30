В Москве бизнесмены смогут подать онлайн-заявку на получение субсидий

Московские предприниматели могут подать заявку на получение субсидий столичного правительства на портале mos.ru, говорится в сообщении, размещенном на портале. Ранее для этого нужно было лично обращаться в соответствующие органы.

«Столичный департамент предпринимательства и инновационного развития предоставляет 11 видов субсидий. По пяти из них теперь можно подать онлайн-заявку на портале mos.ru. Это заметно упростит весь процесс и сэкономит предпринимателям время»,— приводятся в сообщении слова заммэра Натальи Сергуниной.

Оформить заявку можно на: