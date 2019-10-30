Компания Lexus может расширить модельную линейку за счетных компактных автомобилей, сообщает Autocar со ссылкой на исполнительного вице-президента японского автопроизводителя Кодзи Саро.

«Предпочтения клиентов меняются и я не могу сказать, что будет актуально завтра, но мы рассматриваем все возможности развития модельной линейки Lexus и в том числе за счет компактных автомобилей», — пояснил господин Саро.

Топ-менеджер также подтвердил, что Lexus продолжит выпускать нишевые модели вроде купе и кабриолетов или спортивных автомобилей F-серии с бензиновыми моторами без гибридных дополнений.

Напомним, в 2019 году должна состояться премьера первого серийного электромобиля Lexus по мотивам концепт-кара Lexus LF-30 Electrified, представленного на автосалоне в Токио.