Александр Беглов назвал подъем тарифов на проезд необходимым

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе представления бюджета города на 2020 год и плановые периоды 2021-2022 годов в Заксобрании заявил, что подъем тарифов необходим.

«Подъем цены на проезд необходим, город датирует 60% стоимости пассажирских перевозок», — цитирует заявление господина Беглова MR7.ru.

Губернатор добавил, что в будущем году субсидии транспортным перевозчикам составят более 40 млрд рублей. Они позволят частично сдержать рост тарифов.

Напомним, что в проекте бюджета Петербурга на 2020 год заложено повышение стоимости проезда на 5 рублей.