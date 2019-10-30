Движение поездов «Аллегро» между Петербургом и Хельсинки восстановлено

Железнодорожное сообщение между Петербургом и Финляндией восстановлено в полном объеме после аварии на линии электропередач в Суоми. Об этом сообщает государственная железнодорожная компания Финляндии VR.

«Международные поезда между Хельсинки, Санкт-Петербургом и Москвой работают в обычном режиме», — заявили в компании.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за проблем с контактной сетью на территории Финляндии 29 октября произошел сбой в графике движения поездов «Аллегро». Причиной стало повреждение опоры электросети, из-за чего провода повисли над путями. Пассажиров поездов пришлось пересаживать на автобусы.