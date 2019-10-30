Эксперимент по облегчению проверок общепита в Татарстане может не состояться

Эксперимент по пересмотру санитарных правил при проверках заведений общепита, который планировали запустить в 2020 году в Татарстане, Москве и Калининградской области может не состояться. Как сообщает “Ъ”, в Роспотребнадзоре считают, что для изменения правил необходимо принять новый федеральный закон, но на это осталось слишком мало времени.

Напомним, что впервые информация об эксперименте появилась в конце сентября 2019 года. Тогда санитарные правила поручил пересмотреть глава правительства России Дмитрий Медведев. Он дал поручение Роспотребнадзору, Минэкономразвития и Минпромторгу проработать и представить в правительство предложения по проведению эксперимента.

Согласно проекту, подготовленному Роспотребнадзором, в данный момент в числе избыточных и устаревших санитарных правил значатся правила мытья яиц, невозможность подачи стейков прожарки ниже well-done и другое. Документ был отправлен в Минэкономразвития, аппарат бизнес-омбудсмена, организацию «Опора России». Однако, из-за того, что до старта эксперимента осталось слишком мало времени, авторы проекта предложили опираться на действующие требования и механизм контрольной закупки.

"Ъ-Казань"