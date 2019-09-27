В Татарстане пересмотрят санитарные правила общепита

В трех регионах России, в том числе и в Татарстане, с 2020 года введут эксперимент по ограничению контрольно-надзорных мероприятий при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора в отношении безопасности пищевой продукции. Санитарные правила поручил пересмотреть глава правительства России Дмитрий Медведев. Список поручений опубликован на сайте Кабмина России.

Помимо Татарстана в эксперименте будут участвовать Калининградская область и Москва. Согласно документу, до 15 октября 2019 года Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны вместе с ведущими деловыми объединениями предпринимателей и уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей проработать и представить в правительство предложения по проведению эксперимента.

Кроме того, к этой же дате Роспотребнадзор, Минюст Минэкономразвития и Минпромторг России должны представить предложения по пересмотру санитарных правил. По словам Дмитрий Медведева, в сфере организации питания нужно переходить на требования, установленные техрегламентами Евразийского экономического союза.

Также премьер-министр поручил министерству экономического развития и министерству юстиций подготовить и внести в правительство проект с поправками в КоАП о применении административного приостановления деятельности за нарушение требований к организации питания, из-за которого был причинен вред здоровью.

"Ъ-Казань"