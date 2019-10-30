Василий Кудашкин остался бизнес-омбудсменом Хакасии

Депутаты Верховного совета Хакасии утвердил в должности бизнес-омбудсмена Василия Кудашкина, который занимал эту должность последние шесть лет, сообщили в республиканском парламенте. Господин Кудашкин, чью кандидатуру поддержало большинство депутатов, будет занимать пост последующие пять лет.

Срок полномочий Василия Кудашкина истек в мае 2019 года. С тех пор в Хакасии прошли два конкурса по выбору бизнес-омбудсмена. Господин Кудашкин участвовал в обоих. В первом конкурсе он уступил экс-лидеру хакасского отделения Партии роста и бывшему кандидату в главы республики Александра Мяхару, но депутаты Верховного совета Хакасии отклонили кандидатуру.

Во втором конкурсе с Василием Кудашкиным конкурировал бывший заместитель министра экономического развития республики Данил Королев, но на этот раз предпринимательское сообщество региона поддержало экс-омбудсмена. В октябре его кандидатуру согласовал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

О том, как проходили повторные выборы бизнес-омбудсмена, читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Защита и нападение»

Юлия Сасевич