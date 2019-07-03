Хакасские депутаты отклонили кандидатуру на пост бизнес-омбудсмена

Депутаты Верховного совета Хакасии не поддержали кандидатуру экс-претендента в главы республики от Партии роста Александра Мяхара на должность бизнес-омбудсмена региона. Как сообщила пресс-служба парламента, в ходе тайного голосования поддержку кандидату выразили 11 депутатов, против высказались 32 парламентария и трое воздержались.

Полномочия предыдущего уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хакасии Василия Кудашкина, который занимал пост с 2013 года, окончились в мае этого года. В конкурсе по определению кандидата на должность нового бизнес-омбудсмена участвовали сам господин Кудашкин и лидер местного отделения Партии роста Александр Мяхар, который и одержал победу. По данным министра экономразвития республики Людмилы Халтановой, бизнес-омбудсмен России Борис Титов, возглавляющий Партию роста, одобрил кандидатуру Александра Мяхара.

Напомним, в сентябре 2018 года Александр Мяхар принял участие в выборах главы Хакасии. По итогам первого тура получил 6,61% голосов избирателей, однако перед повторным голосованием снял свою кандидатуру, как и остальные претенденты, кроме победившего коммуниста Валентина Коновалова.

Как на выборах главы республики остался только один кандидат — в материале “Ъ” «Хакасия считает до одного»

Илья Галагуз