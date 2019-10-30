228 социальных объектов в Удмуртии подключат к интернету до конца 2019 года

До конца 2019 года в Удмуртии подключат к интернету 228 социально значимых объектов. Среди них 113 фельдшерско-акушерских пунктов, 81 школа, 14 администраций муниципальных образований, 13 учреждений среднего профессионального образования, четыре подразделения Росгвардии и одна пожарная часть. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Напомним, что в ближайшие три года в Удмуртии вложат более 670 млн руб. на подключение 875 социальных объектов к интернету. Соответствующий госконтракт был подписан 2 августа 2019 года. Работы по подключению соцобъектов к интернету проходят в рамках реализации регионального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика России».