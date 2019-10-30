Полицейских, подозреваемых в мошенничестве, будут судить в Петербурге

Прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников ОБ ППСП УМВД России по Фрунзенскому району города. Трое фигурантов обвиняются по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения), сообщили в надзорном ведомстве.

По версии следствия, экс-сотрудники полиции ввели в заблуждение потерпевшего, пригрозив поместить его в камеру для административно задержанных лиц и наложить штраф. Чтобы якобы не допустить этого, они требовали с мужчины взятку в сумме 10 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд в Петербурге отправил под домашний арест следователя полиции, который требовал с подозреваемой по делу о мошенничестве взятку в размере 500 тыс. руб.