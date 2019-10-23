Следователь, обвиняемый во взятке на полмиллиона, отправлен под домашний арест

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении следователя полиции Евгения Кириллова, обвиняемого по п. «в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки), сроком по 20 декабря. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга.

Кириллов вину признал. С домашним арестом он согласился.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что следователя регионального ГУ МВД задержали в момент получения взятки в размере 500 тыс. рублей, которую он вымогал у одной из подозреваемых по делу о мошенничестве.