Дума Сысерти избрала нового председателя

Депутаты думы Сысерти (Свердловская область) выбрали новым председателем бизнесмена Илью Тугбаева, который избирался в качестве смаовыдвиженца. Его конкурентом на должность был депутат Александр Кочмарев. Соответствующее решение опубликовано на сайте гордумы.

Полномочия предыдущего председателя думы Александра Карамышева были досрочно прекращены по решению Сысертского районного суда в июле. Напомним, в отношении него прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенного с использованием служебного положения) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).

По версии следствия, в некоторые дни октября и ноября 2017 года Александр Карамышев был за границей по делам, не связанным с его работой депутатом. Позднее он утвердил два табеля учета рабочего времени за оба месяца, где содержались заведомо ложные сведения о полной отработке рабочего времени, а также четыре платежных поручения о незаконном зачислении ему заработной платы за этот период. Всего ему незаконно было начислено более 53 тыс. руб.

Александр Карамышев был избран спикером думы Сысерти в 2017 году. Ранее он занимал должность главы города.

Подробнее о деле в отношении Александра Карамышева — в материале «Отпуск депутата стал его делом»

Анастасия Реутова