В администрации Тихвинского района Ленобласти снова прошли обыски

В помещениях администрации Тихвинского района Ленинградской области уже во второй раз за неделю прошли обыски. По словам источника во властных структурах региона, оперативно-следственные мероприятия силовиков были связаны с новым уголовным делом о незаконной вырубке леса, сообщает ТАСС.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что обыски по делу о несанкционированной вырубке леса в районе деревянного моста через реку Шижня в Коськовском поселении также проводились в Тихвинской администрации во вторник, 22 октября. Полицейских тогда интересовали муниципальные контракты на реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры.

Ни о каких задержаниях после проведенных обысков пока не сообщается.