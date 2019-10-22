В администрации Тихвинского района Ленобласти идут обыски по делу о незаконной вырубке леса

Во вторник, 22 октября, сотрудники экономической полиции проводят обыски в помещениях администрации Тихвинского района Ленинградской области. Оперативные мероприятия проходят по уголовному о незаконной рубке лесных насаждений группой лиц с ущербом в особо крупном размере, сообщает 47news.

По данным издания, полицейских интересуют муниципальные контракты на реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры. В частности, речь идет о договоре на восстановление моста через реку Шижня в Коськовском поселении, когда во время производства работ якобы был незаконно вырублен лес.

Детали этой истории пока не уточняются.