Автомобили ГАЗ конкурируют с зарубежными аналогами

Горьковский автозавод сегодня – это современное, высокотехнологичное предприятие с высоким уровнем автоматизации. Среди всех брендов коммерческой техники, представленных на рынке, клиенты останавливают выбор на автомобилях марки ГАЗ. Основными причинами, влияющими на выбор в пользу автомобилей ГАЗ, являются качество, доступность, простота в обслуживании. Кроме того, одной из главных составляющих можно смело назвать гарантийный срок, который не уступает гарантиям зарубежных брендов.

На сегодняшний день Горьковский автомобильный завод выпускает с конвейера легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили. Их применение в рамках малого и среднего бизнеса довольно широко. Автомобили ГАЗ используют в различных отраслях промышленности, сельского хозяйства, коммунальных служб, в медицинских и школьных учреждениях. Становится очевидной ответственность бизнеса по отношению к потребителю, который оказывает такое доверие его продукту.

Автомобили ГАЗ постоянно совершенствуются, улучшаются их потребительские характеристики, увеличивается надежность, что в конечном итоге находит отражение в снижении эксплуатационных затрат, в увеличении интервалов между техническим обслуживанием автомобилей и в расширении гарантийных обязательств по срокам и пробегу.

Горьковский автомобильный завод продолжает работу по повышению конкурентоспособности своих автомобилей, уже осенью этого года автозавод увеличил гарантийные сроки.

Так, для автомобилей семейства «ГАЗель Некст» и «Газон Некст» гарантия увеличена на 50 тыс. км пробега и составляет теперь 200 тыс. км.

Для каркасных автобусов «ГАЗель NEXT» и автобусов «ГАЗель NEXT» на базе цельнометаллических фургонов гарантийный срок стал без ограничения пробега. А для полноприводных автомобилей ГАЗ «Соболь» гарантия увеличена до четырех лет при обслуживании автомобиля в официальном сервисе.

Гарантия от сквозной коррозии распространятся на все автомобили без исключения и составляет восемь лет.

Более детальную информацию владельцы автомобилей ГАЗ могут получить у Пермского дилера ГАЗ – компании «ГРУЗАВТОИМПОРТ». Сегодня ООО «ГРУЗАВТОИМПОРТ» – высокопрофессиональное предприятие, отвечающее всем требованиям российского рынка по продаже и обслуживанию автомобилей ГАЗ. Официальный дилер предлагает полный комплекс услуг по приобретению, техническому и гарантийному обслуживанию автомобилей, обеспечению оригинальными запчастями и установке дополнительного оборудования. К услугам владельцев – сервис, где помимо стандартного набора ремонтных работ существует широкая линейка выбора специальных предложений и дополнительных услуг, которые отвечают требованиям клиентов.

Многолетняя практика показывает, что автомобили производства Горьковского автомобильного завода – это оптимальный выбор для российского потребителя, на уровне европейского качества.