Апелляционный суд заблокировал передачу Конгрессу полного доклада Мюллера

Федеральный апелляционный суд США временно заблокировал решение судьи о предоставлении Конгрессу полного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера по «российскому делу» о вмешательстве в президентские выборы 2016 года, сообщила газета Politico.

Ранее федеральный судья постановила, что полный доклад должен быть передан Конгрессу. Конгресс потребовал это спецповесткой. Минюст США подал апелляцию на это решение. Теперь передача доклада заблокирована до рассмотрения жалобы.

Напомним, специальный прокурор Роберт Мюллер руководил расследованием вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Выводы и ход расследования были представлены в докладе, части которого были обнародованы в марте 2019 года. Спецпрокурор не стал выдвигать новые обвинения против главы Белого дома, но подчеркнул, что Дональд Трамп может быть привлечен к уголовной ответственности после окончания президентского срока.

О результатах двухлетнего расследования — в материале “Ъ” «Роберт Мюллер не оправдал надежд».