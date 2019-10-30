В Перми появится первая новостройка с лаунж-двором

По оценке экспертов рынка недвижимости, на придомовой территории 73% региональных новостроек застройщики уделяют внимание в основном детскому отдыху. Для взрослых людей зоны отдыха и развлечений предусматриваются крайне редко, поэтому люди проводят время в своих дворах. При этом современные люди живут в высоком ритме, и важно предоставить им возможность остановиться и передохнуть, остаться наедине с собой, вдали от городской суеты.

Именно поэтому федеральный застройщик «Талан» в жилом комплексе «Доминант» сделал акцент на взрослых и создал первый в Перми лаунж-двор с премиальными зонами отдыха, где все продумано в деталях.

Двор размещен на стилобате на высоте 5–7 метров над уровнем земли – это обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Во дворе нет машин и по-настоящему клубная атмосфера.

В «Доминанте» предусмотрено 37 сценариев отдыха для жителей: от гамака до водных развлечений.

На приватной территории девелопер разместил четыре зоны пергол. Две из них отлично подойдут для работы на свежем воздухе, они оборудованы встроенными светильниками, деревянным навесом и USB-зарядниками. А две другие – идеальны для отдыха и дружеских встреч.

Для вечерних неспешных прогулок вдоль всего двора «Талан» создал прогулочную аллею. Вдоль аллеи авторы ландшафтного озеленения предусмотрели активное озеленение: сирени и клены остролистные, многочисленные кустарники: котовник, овсяница, молния сизая и тростниковая.

В самом сердце двора будет расположена центральная площадь с просторной беседкой. Чтобы организовать дружескую вечеринку, не нужно ждать выходных, не нужно никуда ехать – беседка отлично для этого подойдет. К тому же в беседке предусмотрен навес, который укроет вас от дождя и солнца.

В компании «Талан» есть традиция – в каждом дворе застройщик высаживает хвойные породы деревьев. Благодаря этому двор даже зимой имеет цвет и создает особое настроение в новогодние праздники. Жилой комплекс «Доминант» не стал исключением: на центральной площади застройщик разместит ель, вокруг которой будет расположена необычная скамейка.