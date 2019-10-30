Движение поездов «Аллегро» в Финляндии пообещали восстановить в среду

Оператор финских железных дорог — компания VR Group — пообещала устранить последствия технических неполадок на контактной сети на отрезке пути между Райпо и Вайниккала в среду, 30 октября. Тогда же будет восстановлено нормальное движение скоростных поездов «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В настоящее время поезда «Аллегро» по-прежнему доезжают из Петербурга до пограничной станции Вайниккала, откуда пассажиров автобусами перевозят до Лаппеенранты и оттуда доставляют в Хельсинки другим поездом.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что из-за обесточивания контактной сети на территории Финляндии утром 29 октября произошел сбой в графике движения поездов «Аллегро». По уточненной информации, причиной стала подломившаяся опора бетонного электрического столба, из-за чего он накренился, и провода повисли над путями таким образом, что у поездов нет возможности проехать под ними.