Пастухи в Ираке обнаружили тайник ИГ с $25 млн

В Ираке пастухи обнаружили тайник террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в РФ), сообщил один из соратников убитого главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади британскому изданию DailyMail. По его словам, в тайнике находились золото, серебро и доллары на сумму более $25 млн.

Соратник убитого главаря ИГ добавил, что тайник находился в подземном тоннеле в пустыне в провинции Аль-Анбар. Этот регион граничит с Сирией, Саудовской Аравией и Иорданией.

Чем известен Абу Бакр аль-Багдади Читать далее

Напомним, Вашингтон объявил об уничтожении главаря ИГ 27 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее сказал, что, если подтвердится информация о ликвидации лидера ИГ, можно будет сказать о вкладе США в борьбу с терроризмом.

Подробнее о ликвидации главаря ИГ — в публикации “Ъ” «Тупик в конце тоннеля».