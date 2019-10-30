Rabota.ru: россияне чаще подрабатывают в сферах образования и «деловых услуг»

Самыми популярными направлениями подработки россиян стали «деловые» и образовательные услуги. В этих сферах подрабатывает по 12% опрошенных в рамках исследования портала Rabota.ru. Его данные приводит «РИА Новости».
Опрос проводился в сентябре 2019 года среди 1,2 тыс. человек.
8% россиян подрабатывают в строительстве, 7% выбрали варианты «компьютерная помощь» и «торговля». Также россияне подрабатывают предоставлением бухгалтерских услуг. Среди других вариантов — «заработок в интернете» и «работа с текстами для СМИ и блогов».
Сколько часов в неделю тратят на подработку опрошенные:
Большинство респондентов не скрывают от руководства, что подрабатывают. Только 20% не говорят об этом, потому что считают это своим личным делом.
Согласно исследованию Superjob, большинство россиян 24–45 лет считают основным источником дохода по выходу на пенсию работу и подработку. Они в среднем мечтают получать пенсию 40 тыс. руб.
Подробнее об ожиданиях россиян от доходов на пенсии — в материале “Ъ”.
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