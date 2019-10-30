Власти Барнаула согласовали митинг против застройки «зеленых зон»

Мэрия Барнаула в Алтайском крае согласовала проведение митинга против застройки скверов и парков, сообщила одна из организаторов акции Татьяна Труфанова в своем Instagram. Митинг, рассчитанный на 500 человек, пройдет 9 ноября на площади Свободы в центре Барнаула. В частности, его участники будут протестовать против строительства отеля Radisson, который может появиться в центральном сквере.

Как писал “Ъ-Сибирь”, «Премиумстрой-Алтай» собирается построить в Барнауле отель международного бренда уровня «четырех звезд» стоимостью около 1,5 млрд руб. В качестве управляющей компании отеля планируется пригласить Radisson Hotel Group. Ранее Татьяна Труфанова проводила одиночный пикет против строительства отеля в сквере. «Во время митинга мы продолжим сбор подписей под обращением к губернатору. Спустя несколько дней уже передадим пакет с обращениями в канцелярию администрации края»,— написала Труфанова.

Власти города ранее заявили, что место строительства отеля планируется пересмотреть. По словам председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Дмитрия Аристова, согласно генплану города и правилам землепользования и застройки, «возведение зданий на территории зеленого сквера у площади не предусмотрено». «Переговоры пока продолжаются»,— сказал чиновник во время прямой линии в газете «Вечерний Барнаул».

О строительстве отеля читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Radisson пригласили на Алтай»

Юлия Сасевич