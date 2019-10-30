Бывшему главе Новочеркасска Игорю Зюзину продлили арест до конца года

Ленинский районный суд Ростова продлил срок содержания под стражей бывшему главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину до 30 декабря, сообщает ТАСС.

Напомним, главу администрации Новочеркасска Ростовской области Игоря Зюзина задержали по подозрению во взяточничестве 16 октября. По версии следствия, он, находясь в должности главы администрации города Зверево, получил от директора местной строительной компании 2,6 млн руб. Показания против Игоря Зюзина дала его бывший заместитель Альбина Порошина, уже осужденная за это преступление на восемь лет колонии.

Как ранее писал “Ъ-Юг”, 25 октября депутаты городской думы Новочеркасска приняли отставку господина Зюзина, ранее ставшего фигурантом уголовного дела.

Дарья Голякова