От свердловского бюджета ждут профицита В 2022 году он должен составить 5 млрд рублей

Дефицит бюджета Свердловской области в 2020 году составит 26,3 млрд руб., в 2021 — 16,3 млрд, в 2022 году ожидается профицит в размере 5,1 млрд руб. Об этом на заседании правительства региона рассказала министр финансов Галина Кулаченко.

По ее словам, доходы бюджета в 2020 году составят 260,6 млрд руб., что на 4,4% (11 млрд) выше первоначального прогноза, налоговые и неналоговые отчисления составят 234,6 млрд (рост на 3,9% от прогноза, или 8,9 млрд). В 2020 году областной бюджет потеряет 1,6 млрд руб из-за изменения федерального законодательства

«Параметры налоговых и неналоговых доходов в бюджете области напряженные. Это связано с рисками и ограничениями экономического развития, замедлением спроса на внешнеэкономическом рынке, изменением налогового и бюджетного законодательства России», — сказала Галина Кулаченко.

Расходы бюджета в 2020 году составят 286,9 млрд руб., в 2021 и 2022 году — 288,9 млрд и 284,1 млрд соответственно.

И. о. министра экономики Татьяна Гладкова рассказал, что базовый сценарий развития области сориентирован на предполагаемый эффект от реализации нацпроектов региональной программы «Пятилетка развития». Согласно ему, внутрирегиональный валовый продукт составит 102,6% (в России 101,7%), индекс промпроизводства ожидается на уровне 111,7%, в базовых отраслях (металлургии и машиностроении) 112-115%. Она также отметила, что в 2022 году среднемесячная зарплата по области составит 49 тыс. руб. благодаря ежегодному увеличению на на 6,6%.

«Необходимо всем министерствам и департаментам сконцентрироваться на наполнении доходной части бюджета. Нужно найти дополнительные источники пополнения бюджета», — заявил на заседании губернатор Евгений Куйвашев.

О приоритетах бюджетной политики на 2020 год, читайте в материале «Нас не устраивает уровень среднемесячной зарплаты»

Анастасия Реутова