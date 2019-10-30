Бутина займется правозащитной деятельностью

Освобожденная из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина собирается заняться правозащитной деятельностью. В интервью «Известиям» она сообщила, что речь идет прежде всего об отстаивании интересов заключенных, в том числе иностранцев.

Чем известна Мария Бутина Читать далее

«Правозащитная деятельность останется основным моим приоритетом. Это не та известность, которой бы я хотела в своей жизни, но получилось так, как получилось. Я считаю, что это явный знак того, что мне нужно бороться за права тех, кто сегодня находится в местах лишения свободы, к которым относятся не так, как положено»,— сказала госпожа Бутина. Она отметила, что планирует заниматься защитой не только россиян. «Прежде всего я, конечно, говорю о российских гражданах за рубежом, но в том числе и об американках девочках, которые просили меня рассказать всему миру о том, что происходит в американских тюрьмах»,— сказала госпожа Бутина.

Госпожа Бутина добавила, что была арестована из-за того, что она женщина, отказавшаяся отречься от гражданства России. «Меня очень возмущает, что в стране, которая позиционирует себя крепостью в борьбе за права человека, меня судили абсолютно по сексистскому признаку. За то, что я женщина, прежде всего за то, что я русская, и за то, что я не отреклась от собственного гражданства и всегда говорила им: я уважаю Америку, но люблю Россию»,— отметила она.

Кроме того, госпожа Бутина рекомендовала россиянам «быть осторожными в путешествиях на Запад», а тем согражданам, что уже находятся в американских тюрьмах,— «не сдаваться и помнить: за пределами камеры, за пределами этого железного ужасного забора есть жизнь».

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября.

О ее возвращении — в публикации “Ъ” «Русские не сдаются».