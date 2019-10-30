«Известия»: несырьевой экспорт из России сократился впервые с 2017 года

Несырьевой неэнергетический экспорт товаров из России за первую половину 2019 года упал до 67,1 млрд руб., что на 4,7% меньше аналогичного периода прошлого года. Это произошло впервые с 2017 года, сообщают «Известия» со ссылкой на отчет Минэкономики. Сокращение произошло сильнее всего в экспорте пшеницы, стальных полуфабрикатов, изделий из черных металлов и летательных аппаратов. Рост же продемонстрировали платина, необработанный алюминий, оружие и боеприпасы.

В Минпромторге пояснили, что отрицательная динамика наблюдается из-за снижения цен на сталь, цветные металлы, нефтехимикаты, продукцию деревообработки. Большое влияние оказало и сокращение урожая зерна относительно рекордных показателей 2018 года, которые создали эффект высокой базы. Сообщается, что сырьевой экспорт также снизился на 1,2% и составил $99,9 млрд.

Напомним, по итогам первого квартала 2019 года российский товарный экспорт также сократился впервые с конца 2015 года.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Несырьевой экспорт не вышел ростом».