В HBO решили снять другой приквел к «Игре престолов»

Американская телекомпания HBO отказалась от съемок приквела к сериалу «Игра престолов» британского режиссера С. Дж. Кларксон, о создании которого было объявлено в январе этого года. Предполагалось, что действие сериала развернется за тысячи лет до основной истории и расскажет о происхождении Белых ходоков, сообщает Variety со ссылкой на источники. Во время презентации онлайн-кинотеатра HBO Max стало известно, что телекомпания снимет приквел к «Игре престолов», который расскажет о событиях за 300 лет до уже показанных событий и расскажет о династии Таргариенов. Как сообщает Techcrunch, приквел получит название «House of the Dragon».

Также стало известно, что онлайн-кинотеатр купил права на эксклюзивный стриминг «Южного парка», а также заказал несколько комедийных сериалов. Подписка на HBO Max, запуск которого запланирован на май 2020 года, будет стоить $ 14,99 в месяц.

Напомним, 12 ноября заработает стриминговый сервис Disney+, а 1 ноября будет запущен видеосервис Apple TV+. Видеосервис компании запустится без русскоязычного дубляжа.

Подробнее — в материале «Apple не прозвучит в России».