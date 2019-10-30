Минтранс предлагает субсидировать речные пассажирские перевозки в Сибири и на Дальнем Востоке

Минтранс прорабатывает возможность субсидирования речных межрегиональных пассажирских перевозок на Дальнем Востоке и Сибири. Как сообщил замминистра транспорта Юрий Цветков, этот вопрос уже обсуждался с депутатами Госдумы. Субсидии могут получить 15 регионов.

«Мы регулярно встречаемся с коллегами из Госдумы из комитета по транспорту, есть группа депутатов, которые заинтересованы в этом вопросе. Они считают, что необходимо по аналогии с воздушным транспортом, которому субсидируют перевозки между отдельными районами РФ, ввести такие же перевозки для каких-то социально значимых районов Сибири, Дальнего Востока, субсидирование таких перевозок пассажиров по реке»,— сказал господин Цветков (цитата по ТАСС). По его словам, министерство направило запросы о пассажиропотоке и перспективных направлениях, чтобы просчитать необходимые суммы на выполнение инициативы.

Напомним, министр энергетики Александр Новак сообщил, что российские власти хотят отсрочить применение вступающего в силу международного регламента IMO 2020 по ограничению уровня серы в судовом топливе для внутренних перевозок до 2024 года. По его словам, новые правила «приведут к резкому скачку цен на топливо для речных судов».